2 мільярди євро на боротьбу з забрудненням повітря. Уряд Німеччини допоможе великим містам модернізувати транспорт і обійти обмеження руху старих дизельних авто.

Деталі - у Тетяни Логунової.

Держава допоможе грошима. Ангела Меркель пообіцяла фінансово підтримати міста, в яких уже діють або невдовзі запровадять обмеження руху старих дизельних автомобілів. Суму узгодили на так званому "дизельному саміті" - зустрічі представників уряду й керівників міст, де рівень забруднення повітря перевищує норму.

"У нас триває боротьба з забрудненням повітря, на яку ми виділили мільярд євро. Під час дискусій щодо ухвалення бюджету на наступні роки ми вирішили збільшити цю суму. Фактично, до мільярда ми додамо ще один, аби підтримати міста", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Ці гроші підуть на модернізацію муніципального транспорту. Наприклад, на закупівлю електробусів і технічне переоснащення автомобілів міських служб, що підпадають під "дизельну заборону".

"Наша мета - забезпечити і чисте повітря, і мобільність. Тому ми намагаємося боротися з обмеженнями для дизельних авто й одночасно підтримувати комуни, де рівень забруднення повітря вищий за норму", - наголошує Андреас Шоєр, міністр транспорту Німеччини.

Таких міст у Німеччині понад двадцять. Серед них - Берлін, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні, Гамбург і Штуттгарт.

Поміркувати над тим, як залишитися мобільними, - повинні й мільйони пересічних водіїв. У них дві опції: поміняти старий дизель на більш екологічне авто, отримавши заохочувальну премію від виробника, або вкласти гроші в модернізацію програмного забезпечення машини, що дасть змогу знизити шкідливі викиди.