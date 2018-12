Загадковий свідок. Американський конгрес напередодні викликав для свідчень екс-главу ФБР Джеймса Комі. Щоб знову розпитати про "справу Клінтон", його стосунки із Трампом і звинувачення щодо "російського втручання у вибори".

Що сказав чиновник? І чи виправдалися сподівання тих, хто чекав на сенсації? У всьому розбирався Дмитро Анопченко.

Ці слухання переносилися кілька разів. І коли в конгресі остаточно призначили дату - кожне поважне ЗМІ вирішило висвітлювати те, що відбувається. Гадаючи, чого очікувати від Комі? Що він все-таки скаже?!

У нескінченних коридорах Палати представників Конгресу репортери чергували вже з ранку, сподіваючись перехопити колишнього главу ФБР і на ходу записати хоча б короткий коментар. Але він пройшов на слухання в супроводі охорони - ігноруючи пресу і... мовчки.

Розмова з конгресменами тривала 7 годин. Здебільшого - щодо рішень, які ухвалював під час виборчої кампанії. Чому він був поблажливий до Клінтон? Які дані були у ФБР про можливе втручання Росії в американські вибори? А які про Трампа і контакти його оточення?

Слухання, як і планувалося - закриті. Але колишній глава ФБР - нечувана річ - подав до суду. Просив дати йому можливість спілкуватися без грифа секретності. І конгресмени відступили - погодилися оприлюднити стенограму засідання, а самому Комі дозволили давати коментарі пресі про цю розмову в Конгресі.

Журналісти на це тільки й чекали, у передчутті сенсації. Мовляв, інакше навіщо Комі просив би про публічність - якщо не готовий викласти всю правду. Але скандалу не вийшло, у відповідь на свої питання репортери чули...

"I can not talk about that. I mean, I could but I will not, I'm sorry"

"Я не можу говорити про це! У сенсі, хотів би, але не маю права".

Чиновник несподівано став виправдовуватися - мовляв, саме Бюро проти того, аби він багато про що говорив:

"The FBI for understandable reasons does not want me talking about the details of the investigation that is still ongoing"

"ФБР зі зрозумілих причин не хоче щоб я говорив про деталі розслідувань, які ще тривають".

Преса дивувалася - що сталося? Чому людина, яка так домагалася публічності, несподівано стала небагатослівною та уникає різких висловлювань? Домовитись із командою президента він начебто не міг - адже Дональд Трамп у Twitter в черговий раз обрушився на Комі:

"Повідомляється, що юристи Міністерства юстиції сказали Джеймсу Комі не відповідати на найважливіші питання. Повна упередженість і корупція на найвищих рівнях попередньої адміністрації. Змусьте його відповідати на питання під присягою!"

У владних коридорах неформально обговорюють ще одне пояснення. Мовляв, Комі доведеться ще раз прийти в Конгрес, продовжити давати пояснення - вже 17 грудня. І розуміючи це, він вирішив приберегти найгучніші звинувачення. І почекати сигналів з обох таборів - йому хочеться згодом повернутися у велику політику і правильно сказані або... несказані слова - гарний шанс для цього.