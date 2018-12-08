Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один боєць був поранений.

В той же час, Росія продовжує нарощувати свої десантні сили в Азовському морі. В цих умовах українські військові відпрацьовують можливі сценарії протидії одразу по декількох напрямках.

Руслан Смєщук разом із командувачем ООС Сергіем Наєвим побачив, як все відбувається на власні очі.

Ранок, домінуючі висоти над Широкіним. Розбите селище як на долоні. Саме звідси командувач ООС Сергій Наєв починає перевірку готовності приморського напрямку.

"Додаткових сил и засобів на посилення, не потрібно? - На даному етапі - ні. - Прийняв".

Невдовзі на підступах до селища починається черговий обстріл армійських позицій.

"Зараз ми чуємо стрільбу? - Зараз проходять обстріли - це в черговий раз доказує те, що противник проводить провокації, обстрілює наші позиції".

Хоча напружуватися ситуація тут починає вночі.

"Активна більшість обстрілів триває в вечірню годину. Коли виїжджають спостерігачі ОБСЕ з зони відповідальності - тривають провокаційні обстріли. - А що розвідка? Немає там скупчення техніки? - Ні!", - говорить Сергій, військовослужбовець ЗСУ.

Це один із потенційно небезпечних напрямків для захоплення ворогом Маріуполя.

"Ми розглядаємо декілька сценаріїв нападу російських сил. Один із загрозливих напрямів є Новоазовськ - Маріуполь. За даних погодних умов будуть широко використовуватися асфальтові покриття. Тому важливо на цій місцевості організувати роботу всіх складових", - наголосив Сергій Наев, командуючий Операцією Об'єднаних сил.

А найкращою якраз і є ця траса, що йде з російського кордону до Маріуполя. Після перевірки підступів до Маріуполя, командувач ООС пересувається до порту. Звідси на патрулювання виходить корабель Маріупольского загону морської охорони "Донбас".

Крізь крижані поля - Азов вже почав замерзати - корабель йде вздовж узбережжя.

Наразі блокада українського Приазов'я часткова знята - Маріупольський порт працює. А якщо ви подивитесь ось туди - то побачите там на якірній стоянці два сухо вантажника.

"На даний час, судна, які блокувалися в Керченський протоці - розблоковані. За останню добу 5 суден зайшли в Маріупольский порт", - повідомив Микола Сирінський, командир Маріупольского загону морської охорони.

Командувач розповідає - за час ООС росіяни двічі входили в 12-мильну зону.

"В першому випадку була висунута артилерійська батарея, наведена, і були передані вимоги щодо покидання меж презилентської лінії. В другому випадку - чинили так само: коли була піднята пара літаків, які здійснили обліт корабля, який також покинув презилентську лінію", - зазначив Сергій Наев, командуючий Операцією Об'єднаних сил.

Наразі акваторія від росіян вільна.

"Ворожі судна не виявлені!"

Після того командувач переїжджає до одного з резервних підрозділів швидкого реагування. В них надважливе завдання.

"Якщо буде така дія з боку Російської Федерації - відбити висадку, не дати висадитися десанту противника на узбережжі"

Підрозділ отримує завдання та швидко висувається до зазначеного квадрату.

Підсумовуючи перевірку сил приморського напрямку - Сергій Наєв повідомляє, що зараз росіяни підвищують кількість свого десанту на Азові, тож українські військові теж готуються.

"Сили, які призначені для протидесантної оборони - вони в достатній кількості щоб повністю відбити морський десант противника, з урахуванням тих засобів морської піхоти і плавальних засобів які є в РФ в Азовському морі, навіть з урахуванням посилення, яке здійснюється прямо зараз", - підкреслив Сергій Наев, командуючий Операцією Об'єднаних сил.