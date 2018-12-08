Регина Тодоренко появилась на публике после рождения ребенка (фото, видео) [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила первенца, уже выписалась из роддома и отправилась домой. Из учреждения ее забирал муж Влад Топалов. Соответствующие фото и видео опубликовало издание Super.
28-летняя ведущая выбрала обычный роддом. Тодоренко с мужем и сыном покинули медцентр довольно скромно – без родственников, видеокамер, шариков и прочих клишейных атрибутов при выписке.
Супруги вышли из дверей в сопровождении сестры Топалова Алины, а новоиспеченная мама Регина была с малышом на руках. Отметим, что выписалась девушка довольно быстро, так как со дня родов прошло лишь два дня.
Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко тайно вышла замуж.
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