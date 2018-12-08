На Закарпатье обнаружили крупную партию янтаря [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря. Об этом сообщили в пресс-центр СБУ в субботу, 8 декабря.
"На стационарном посту Нижние Ворота Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 кг янтаря. Житель Волынской области пытался транспортировать товар на территорию Закарпатья", – сказано в сообщении.
В спецслужбе рассказали, что янтарь перевозили в мешках на заднем сиденье автомобиля. Его ориентировочная стоимость на черном рынке - более 1,5 млн грн.
Начато досудебное расследование по ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).
Напомним, в Запорожье задержали рекордное количество янтаря.
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