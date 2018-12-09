Россия перебросила на территорию оккупированного Крыма большое количество военной техники. Колонну заметили, когда она проезжала по Керченскому мосту.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

Он отметил, что запись была сделана именно в субботу, 8 декабря.

"По Керченскому мосту передвигается колонна военной техники в оккупированный Крым. Нервничают небратья", - написал военный.

Ранее президент Порошенко предложил США и Европе закрыть свои порты для российских судов.