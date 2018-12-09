В Крым из России движется колонна военной техники (видео) [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Россия перебросила на территорию оккупированного Крыма большое количество военной техники. Колонну заметили, когда она проезжала по Керченскому мосту.
Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.
Он отметил, что запись была сделана именно в субботу, 8 декабря.
"По Керченскому мосту передвигается колонна военной техники в оккупированный Крым. Нервничают небратья", - написал военный.
Ранее президент Порошенко предложил США и Европе закрыть свои порты для российских судов.
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