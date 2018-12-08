Протесты в Париже: выросло количество пострадавших [ Редактировать ]
В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" пострадали 135 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, сообщает Le Figaro.
По его словам, среди раненных - семь правоохранителей. Всего правоохранители провели 1 385 задержаний, 974 человека оставили под арестом.
Всего, по данным МВД Франции, в акции приняли участие 125 тысяч протестующих.
Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.
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