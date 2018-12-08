В Мариуполе иномарка въехала в остановку с людьми (фото) [ Редактировать ]
Фото: полиция
В Мариуполе водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку "Драмтеатр", где находились люди.
В результате пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
"На месте прибыли медики, патрульные, сейчас ожидают следователей", - говорится в сообщении.
Водителем Mitsubishi оказался горожанин 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Также сообщалось, что в Житомире "скорая" и внедорожник врезались в дом.
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