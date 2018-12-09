В одном из ТРЦ Житомира произошел конфликт, один из участников которого применил нож, ранив оппонента, пишет "Журнал Житомира".

Столкновение произошло между покупателем и владельцем одной из торговых точек одежды на территории ТРЦ.

"Возник конфликт между покупателем и владельцем одного из бутиков. Конфликт перерос в драку, во время которой один из мужчин (клиент) применил нож, ранив другого (владельца магазина). Сейчас одному из них оказывают медицинскую помощь, других участников конфликта доставили в Житомирский отдел полиции", - сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Как сообщили очевидцы происшествия, жена преступника ударила одну из продавщиц бутика головой в стеклянные двери, чудом не разбив стекло. После драки другим посетителям ТРЦ удалось скрутить преступника, его держали до приезда полиции. При всем этом присутствовал 6-летний ребенок участников конфликта.

Очевидцы утверждают, что покупатель был сильно пьяным.

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