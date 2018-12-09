Протесты в Париже: Трамп дал совет Макрону [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Париже предложил "покончить" с Парижским соглашением по климату.
"Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов? США были единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!", - написал Трамп в Twitter.
Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.
Также Трамп отметил, что люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира (управление в которых сомнительное), чтобы, возможно, защитить окружающую среду.
Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.
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