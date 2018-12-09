Глава аппарата Белого дома уходит в отставку - Трамп [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Глава аппарата Белого дома Джон Келли до конца этого года покинет свой пост.
Об этом при отъезде из Белого дома в Филадельфию заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает CBS.
При этом Трамп назвал Келли "отличным парнем".
Отставку Джона Келли, который 17 месяцев возглавлял аппарат Белого дома, еще раньше анонсировал телеканал CNN. По данным источников телеканала, отношения между президентом США и главой аппарата Белого дома "зашли в тупик", и контакты между Трампом и Келли почти прекратились.
Возможных преемников уходящего главы аппарата Белого дома американский президент называть не стал, однако заявил, что назначение может быть на временной основе. Трамп пообещал сделать объявление в ближайшие два дня.
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