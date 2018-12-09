Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 1550 человек.

"Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа и превысило в настоящий момент 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось силами правопорядка столько людей", - подчеркнул министр.

Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.