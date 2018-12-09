Протесты в Париже: выросло количество задержанных [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 1550 человек.
"Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа и превысило в настоящий момент 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось силами правопорядка столько людей", - подчеркнул министр.
#Paris The city of tears! #France #GiletsJaunes #YellowVests pic.twitter.com/BdSqjwdgki— ChalecosAmarillos (@ChalecosAmarill) 8 декабря 2018 г.
Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.
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