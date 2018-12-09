Российского певца Льва Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщают "Корреспондент".

Отмечается, что Лещенко стало плохо за кулисами на финале конкурса "На благо мира".

Артист был в срочном порядке доставлен в больницу.

Ранее сообщали, что Лолиту Милявскую срочно госпитализировали в Москве.