Лев Лещенко экстренно госпитализирован [ Редактировать ]
Российского певца Льва Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщают "Корреспондент".
Отмечается, что Лещенко стало плохо за кулисами на финале конкурса "На благо мира".
Артист был в срочном порядке доставлен в больницу.
Ранее сообщали, что Лолиту Милявскую срочно госпитализировали в Москве.
по теме
В России экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив - Москва, совершил в ростовском аэропорту "Платов" незапланированную посадку
Умерла Галина Анисимова: где похоронят легендарную актрису
В России скончалась легендарная актриса театра и кино
Одному из пленных украинских моряков ампутировали пальцы на руке
Одном из украинских моряков, попавших в плен в результате агрессивных действий России в Керченском проливе, ампутировали пальцы на руке
Легендарный российский музыкант отменил тур по Украине
Лидер российской культовой группы сообщил поклонникам неприятную новость
Знаменитую российскую певицу экстренно госпитализировали
Популярную российскую певицу экстренно госпитализировали во время концерта