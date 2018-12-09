В Украине могут уравнять зарплаты женщин и мужчин [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего выступления на Украинском женском конгрессе предложил решить вопрос неравенства в оплате труда женщин и мужчин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Я рад, что, к примеру, в правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства – это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, имеет место точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо. И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда", - заявил премьер-министр.
По его словам, статистика показывает, что "женщины почему-то получают меньше денег".
"Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования - мы консолидируем большинство для принятия решений", - подытожил Владимир Гройсман.
Напомним,
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