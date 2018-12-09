В ноябре в местные бюджеты налогоплательщиками уплачено рекордную в 2018 году сумму - 23,2 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте ГФС.

По сравнению с ноябрем 2017 года поступления выросли на 22%, или на 4,2 млрд грн.

Всего в течение января-ноября 2018 году в местные бюджеты поступило 209,7 млрд гривен платежей, контролируемых ГФС. Это на 21,9%, или на 37,7 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

С начала года в сводный бюджет поступило 204,7 млрд гривен налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 24,3%, или на 40,1 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступление налога и сбора на доходы физических лиц в ноябре составили 20,9 млрд гривен. По сравнению с ноябрем прошлого года эти поступления выросли почти на 26%, или на 4,3 млрд гривен.

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