8 декабря умер молодой украинский актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Тарас сражался на протяжении трех лет.

"8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом (раком крови)", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в сети был организован сбор средств на сложные операции и лечение Тараса Мельничука, которое проходило в Израиле и Беларуси.

Тарас Мельничук закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, далее начал активно работать в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ, в частности, такие представления как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и другие.

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