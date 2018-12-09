Трагедия случилась в Святошинском районе Киева. На место происшествия спасателей вызвали 8 декабря. Прибыв по адресу, они обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Удалось установить, что погибла женщина 1956 года рождения. Ее тело находилось на расстоянии 3 метров от берега на глубине 1 метра. Причины смерти пока не установили, а само тело передали работникам медицинской службы.

Спасатели призывают жителей и гостей города не ходить по замерзшим водоемам, не зная толщины ледяного покрова. Кроме этого, нужно проверять лед на прочность деревянным или металлическим щупом. Считается, что для одного человека безопасная толщина льда - 7 сантиметров, а для групповой переправы - 15 сантиметров.

Ранее сообщалось, что женщина нашла тело сына в стиральной машинке.