Завершающий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке открывала мужская гонка преследования. По итогам спринта сразу трое из четырех украинцев вышли на старт и провели довольно ровную гонку.

Артем Прима допустил суммарно два промаха, тем не менее улучшил позицию, финишировав на 11-строчке, а ногами и вовсе был в числе лучших, завершив "пасьют" на 9-м месте. Понемногу начинает разбегаться Дмитрий Пидручный: с тремя штрафными кругами украинец сумел отыграть 18 позиций и финишировать в очковой зоне. Сергей Семенов не закрыл две мишени, что в сочетании с посредственным ходом вылилось в итоговое 38-е место.

Вряд ли кто-то мог предположить, что исход гонки будет настолько невероятным. Йоханнес Бе, являвшийся лидером по ходу дистанции, позволил себе один промах на "лежке", затем две стрельбы прошел "чисто". В это время его главные преследователи - Александр Логинов и Антонен Гигонна практически безошибочно закрывали мишени и приближались к норвежцу.

Кульминацией преследования стала завершающая "стойка". Бе прибыл на огневой рубеж с 45-секундым гандикапом, однако достаточно быстро его растерял, отправившись на два штрафных круга. Этим воспользовался российский спортсмен и вышел на завершающий круг лидером. Также подтянулся и Фийон Майе.

Развязка наступила буквально за 200 метров до финиша. Йоханнес Бе и Логинов параллельно взбирались на последний подъем, но россиянин внезапно упал, пропустив вперед Майе. Но это еще что. Француз сумел не только вырваться на второе место, но и в финишном створе изрядно подпортить нервы норвежцу и заставить трибуны реветь от восторга, ведь итог гонки определял фотофиниш.

