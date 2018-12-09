Драгоценным и полудрагоценным камням уделяется особое внимание еще с древних времен. Минералы не имеют магической силы, но могут улучшать здоровье и энергетику своего обладателя. Как правильно подобрать камень-талисман по знаку зодиака? Об этом пишет flytothesky.ru.

Овен

Овны импульсивны и эгоистичны. Такие черты мешают доводить им дело до конца. Чтобы справиться с необузданным характером, Овнам нужно носить бриллиант. Он наделит своего обладателя спокойствием, рассудительностью и не даст "рубить с плеча". Женщинам и мужчинам, отличающимся сильным темпераментом, также хорошим амулетом станет сиреневый аметист.

Для успешной карьеры представителям сильного пола нужно носить перстень с гранатом. А вот женщине в этом же плане поможет яшма красного цвета. Желтый сапфир поможет выйти из сложной ситуации и сделать правильный выбор. Талисманы мужчинам лучше носить в серебряной оправе.

Телец

Идеалисты-Тельцы склонны к нерешительности и излишней придирчивости. Какой камень-талисман подойдет им? Для женщин хорошим оберегом станет бирюза, а для мужчин - агат черного цвета. Беременной женщине нужно носить жемчужный агат или кахолонг, который поможет легче перенести роды и защитить малыша.

Из-за скрытности Тельцы кажутся малообщительными. Проявить себя хорошими собеседниками им поможет сардоникс. Особенно это касается неженатых мужчин, которые неуверенны в себе. Изумруд нужно носить тем, кто решает важные финансовые вопросы. Этот камень придаст мудрости и снимет стресс. Цирконмужчинам поможет разоблачать лжецов, а тем, которые слишком прямолинейны, избежать ненужных споров.

Близнецы

Трудоспособные Близнецы умеют работать в режиме многозадачности. Поэтому они тратят много сил. Им нужно носить лунный камень, который поможет выбрать одно важное дело и не растрачивать энергию, а также снять усталость. Девушкам он поспособствует укреплению отношений.

Быстрый путь к достижению цели мужчинам укажет александрит, но на ночь его лучше снимать. Карьеристу хорошо подойдет янтарь. Склонным к болезням Близнецам подойдет агат. Найти любовь девушке поможет хризопраз. Для контроля чувств и эмоций подходит топаз, который делает своих обладателей более уравновешенными.

Рак

Раки - чувственные натуры с богатым воображением, ранимы и инертны. Чтобы обрести решительность в важном деле, женщине нужно носить жемчуг. Однако если она находится в поиске отношений, перед знакомством его лучше снимать. Для карьеристок лучшим талисманом станет аметист. Лидерские качества усилит лунный камень или агат.

Для мужчин прекрасно подойдут черный агат, который подарит уверенность в себе, и оникс: этот камень-талисман придаст силы и мужества. От излишней меланхолии избавит изумруд, который поможет контролировать негативные эмоции.

Лев

Самовлюбленным Львам не хватает тактичности и осмотрительности, хотя энергии им не занимать. Мощным оберегом для Львов станет золотой перстень с яшмой или янтарем.

Женщинам-руководителям лучше носить в качестве талисмана гранат, который наделит их энергией. Сердолик и янтарь уберегут от болезней. Слишком импульсивным женщинам спокойствие придаст нефрит. Мужчину успокоит сапфир, сделает его сдержаннее и мудрее. Хризолит прибавит терпимости к окружающим. Топаз поможет вычислить недоброжелателей и завистников.

Дева

Девы склонны к перфекционизму и предпочитают доверять более разуму, чем чувствам. Мягкосердечность им поможет развить такой талисман, как нефрит, также он укрепит здоровье. Лучшим оберегом для Дев и для их семьи станет изумруд.

Жемчуг - успокаивает и умиротворяет. Сапфир разгонит тоску. Агат усилит обаяние и уверенность. Авантюрин будет поддерживать женщину в хорошем настроении. Мужчинам, склонным к постоянным метаниям, поможет лазурит, а сохранить финансовую прибыль - яшма.

Весы

Часто Весы склонны долго принимать решение, им не хватает уверенности и умения смотреть на факты реально. Женщине, склонной к перепадам настроения, нужно носить опал. Аметист придаст сил и укрепит волевые качества. Малахит увеличит творческий потенциал.

Мужчине опал поможет быть спокойным и удержаться от крайностей. Циркон будет полезен Весам, занимающимся бизнесом, где необходимо уметь налаживать коммуникации. Берилл мужчине поможет сохранять хорошее настроение.

Скорпион

Конфликтным Скорпионам не хватает терпимости и умение прощать. Аквамаринуспокоит и охладит страстную натуру. Черный опал сделает своего обладателя мудрее и уравновешеннее.

Женщинам, родившимся в последней декаде октября, нужно носить твердые полупрозрачные кристаллы: тигровый глаз, змеевик. Девушкам, родившимся в первой декаде ноября, подойдет бирюза, коралл и сардоникс. Мужчинам, желающим усилить свою сексуальность, нужно носить кровавик в серебряной оправе, а сохранить гармонию в семье им поможет турмалин.

Стрелец

Авторитарным Стрельцам не хватает дисциплины. Им трудно доводить дела до конца. В этом им поможет бирюза: она направит их энергию в необходимое русло.

Женщине, чтобы почувствовать себя привлекательной, нужно носить рубин. Хризолит отгородит от плохого настроения. Для тех, кто любит много путешествовать, подойдет сардоникс.

Сапфир сделают мужчину уравновешеннее. Топаз наделит его решительностью и энергией. Мужчине, занятым интеллектуальной деятельностью, нужно носить аметист.

Козерог

Трудолюбивые и упорные Козероги стремятся к достижению небывалых высот. Удачу в деле им принесет рубин: придаст сил и раскроет талант. Хорошее настроение женщине подарит гранат. Незамужним нужно носит сердолик. От внутренних барьеров и скованности поможет горный хрусталь. Избавиться от негативных воздействий поспособствует агат.

Лидерские качества мужчине раскроет оникс. Успех в бизнесе принесет хризопраз. Придаст сил александрит. Уверенность в себе принесет кремень.

Водолей

Смелым и оригинальным Водолеям характерно некоторое зазнайство и холодность. Главным для них оберегом станет аметист. Он делает своего обладателям счастливее, усиливает оптимизм и способствует концентрации. Для творческих личностей подойдет циркон.

Женщине нужно носить жемчуг, который поможет сглаживать конфликты в семье и становиться более нежной. Янтарь усилит интуитивные способности. Аквамаринсбережет от обмана. Достигать поставленные цели мужчине поможет агат. Нефритпридаст уверенности и сохранит энергию. Сапфир поможет не бояться конкурентов и завершить начатое дело.

Рыбы

Импульсивные тревожные Рыбы нуждаются в защите. Им трудно смириться с реальностью, поэтому они часто живут иллюзиями. Аквамарин поможет преодолеть женщине замкнутость и стеснительность. Аметист наделит уверенностью в себе и поспособствует карьере. Жемчуг укрепит здоровье и усилит интуицию.

Аметист поможет мужчинам восстановиться и научиться контролировать эмоции. Сапфир придаст сил и поднимет настроение. Коралл принесет удачу в бизнесе. Творческим мужчинам нужно носить турмалин.

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