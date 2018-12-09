Как вы относитесь к критике? У этих пяти знаков зодиака, о которых пишет flytothesky.ru, отношение к критике в свой адрес весьма негативное.

1. Рак

Раки худо-бедно могут воспринимать критику, когда они осознают, что та им действительно полезна. Если вы искренне пытаетесь помочь им, они отнесутся к вашим словам достаточно терпеливо. Однако, если Раки считают, что они не заслуживают того, чтобы их критиковали, то это сильно ударит по их самооценке. Им понадобится немало времени, чтобы прийти в себя. Критика для Рака – это тот инструмент, который создает проблемы и разрушает отношения. Подвергнувшись суровой критике, Рак может отступить и закрыться от внешнего мира, чтобы долго переваривать свою обиду.

2. Дева

У Дев есть склонность к перфекционизму. Они искренне считают себя чуть ли не самыми умными людьми в своем обществе или компании. Реагировать положительно на критику они не умеют. Девы особенно ею возмущаются, когда чувствуют, что критикующий их человек не является экспертом и не имеет права вообще что-то озвучивать. Девам не нравится, когда кто-то пытается быть выше их и хочет оспорить их знания и интеллект. Вам лучше иметь на руках все факты и доказательства, если вы решитесь немного покритиковать Деву.

3. Весы

Отношение к критике у Весов очень острое. Когда их критикуют, они сразу же занимают оборонительную позицию. Им обычно кажется, что этот человек намеренно пытается придраться ко всем их действиям, поступкам и решениям. Весам трудно принять конструктивную критику, поскольку она в их глазах выглядит провокационной, негативной и ведущей к конфликту. Если вы чувствуете необходимость высказать какие-то замечания этому знаку зодиака, сделайте это максимально тактично и дружелюбно.

4. Стрелец

Огромный плюс в том, что Стрелец не позволяет внешней критике остановить его от выполнения того, что он хочет сделать, или от движения туда, куда он уже вознамерился идти. В целом, Стрельцы умеют принимать свои ошибки, делать из них выводы и двигаться дальше. Однако они не любят людей, указывающих на их недостатки и промахи. Стрельцы и сами знают, где они дали слабину. Чужое мнение только уничтожает их уверенность и самооценку.

5. Рыбы

Рыбы слишком уязвимы и чувствительны, чтобы спокойно выслушивать критику. Они воспринимают вещи слишком лично, и любые резкие комментарии могут буквально уничтожить и растоптать их. По сути, критика для них даже опасна: для Рыб она вообще не является способом мотивации. Когда кто-то их критикует, Рыбы ощущают это почти как физические удары и могут реагировать весьма эмоционально. Если чьи-либо слова особенно сильно их заденут, они просто отступят в свой мир фантазий и надолго там спрячутся.

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