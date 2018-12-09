В Днепре столкнулись Mazda и хлебовоз, есть пострадавшая [ Редактировать ]
9 декабря в Днепре на перекрестке улиц Маяковского и Гвардейской столкнулись автомобиль Mazda и хлебовоз. В результате столкновения пострадала женщина. На место прибыл экипаж патрульной полиции.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам следователя, автомобиль Mazda двигался по улице Маяковского в сторону ж/м Западный. В этот момент с улицы Гвардейской на улицу Маяковского поворачивал хлебовоз. Водитель на автомобиле Mazda не уступил дорогу хлебовозу, который ехал по главной, из-за этого произошло столкновение. В результате удара хлебовоз откинуло в сторону, и он врезался в бетонное ограждение.
В аварии пострадала женщина, которая находилась в автомобиле Mazda на пассажирском сидении. Потерпевшую госпитализировали в больницу Мечникова для полного обследования.
В результате происшествия образовалась пробка. Чтобы предотвратить «тянучку», сотрудники патрульной полиции регулировали движение автотранспотра, а позже автомобили-участники ДТП убрали с проезжей части.
На месте происшествия работают патрульная полиция и следователь. Детали будут выяснять правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе иномарка въехала в остановку с пассажирами.
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