9 декабря в Днепре на перекрестке улиц Маяковского и Гвардейской столкнулись автомобиль Mazda и хлебовоз. В результате столкновения пострадала женщина. На место прибыл экипаж патрульной полиции.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам следователя, автомобиль Mazda двигался по улице Маяковского в сторону ж/м Западный. В этот момент с улицы Гвардейской на улицу Маяковского поворачивал хлебовоз. Водитель на автомобиле Mazda не уступил дорогу хлебовозу, который ехал по главной, из-за этого произошло столкновение. В результате удара хлебовоз откинуло в сторону, и он врезался в бетонное ограждение.

В аварии пострадала женщина, которая находилась в автомобиле Mazda на пассажирском сидении. Потерпевшую госпитализировали в больницу Мечникова для полного обследования.

В результате происшествия образовалась пробка. Чтобы предотвратить «тянучку», сотрудники патрульной полиции регулировали движение автотранспотра, а позже автомобили-участники ДТП убрали с проезжей части.

На месте происшествия работают патрульная полиция и следователь. Детали будут выяснять правоохранительные органы.

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