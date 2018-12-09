Разработчик Google найден мертвым на рабочем месте [ Редактировать ]
В офисе компании Google в Нью-Йорке обнаружили мертвым 22-летнего разработчика Скотта Крульчика.
Как сообщает The New York Post, его нашел уборщик, который пришел в офис.
Прибывшие на место врачи попытались вернуть мужчину к жизни, но безрезультатно. Источники издания в местной полиции подчеркнули, что на теле Крульчика не было обнаружено никаких следов, что исключает криминальный характер случившегося. Причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы.
Крульчик начал работать в Google стажером по разработке программного обеспечения в 2016 году, через год он снова проходил стажировку в компании, а после этого вышел на постоянную работу. В его резюме указано, что в мае 2018-го он выпустился из университета.
Ранее сообщалось, что мертвым нашли отца известного футболиста
по теме
Полная женщина задушила возлюбленного животом
Американка признала свою вину в том, что задушила возлюбленного животом
Ревнивый мужчина расстрелял свою бывшую прямо в больнице
Во время стрельбы в госпитале в погибли офицер полиции и еще двое людей
Собака месяц ждала хозяев возле сгоревшего дома (фото)
Собака в США дождалась хозяев
В ожидании денежного приза мужчина заработал крупную сумму
Сэм Хоули пришел за призом около 7:30 утра по местному времени