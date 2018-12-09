В офисе компании Google в Нью-Йорке обнаружили мертвым 22-летнего разработчика Скотта Крульчика.

Как сообщает The New York Post, его нашел уборщик, который пришел в офис.

Прибывшие на место врачи попытались вернуть мужчину к жизни, но безрезультатно. Источники издания в местной полиции подчеркнули, что на теле Крульчика не было обнаружено никаких следов, что исключает криминальный характер случившегося. Причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы.

Крульчик начал работать в Google стажером по разработке программного обеспечения в 2016 году, через год он снова проходил стажировку в компании, а после этого вышел на постоянную работу. В его резюме указано, что в мае 2018-го он выпустился из университета.

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