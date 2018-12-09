Почему так часто сложно встать с кровати, особенно в зимний период? Все просто: мы неправильно просыпаемся. Adme.ru пишет о том, как сохранить бодрость даже в самое зимнее утро.

Не оставляете теплую одежду и тапочки около кровати

Согласитесь, выползти утром из-под теплого одеяла - просто нереальный подвиг! Но что, если рядом будут стоять теплые тапочки, а на спинке стула висеть мягкий махровый халат? Мы быстрее согреемся и навсегда забудем, что такое мерзнуть по утрам. Так что позаботьтесь о себе с вечера.

Ставите будильник рядом с собой и даете себе еще "5 минуточек" после того, как он прозвенел

Для того чтобы действительно встать с утра, когда за окном еще темно, - уберите будильник в другую комнату (только убедитесь, что вы его слышите из своей кровати), так вам точно придется оторваться от подушки и пойти его выключать, а раз уж встали...

Еще очень важный момент: если вы поставили будильник на 7 - вставайте точно в 7, не надо ставить мелодии на 7:15, а там и на 7:30. Поставьте сигнал сразу на то время, когда нужно проснуться, и никаких поблажек.

У вас неяркое освещение на кухне

Включить сразу свет в спальне - удовольствие для тех, кто имеет возможность не будить этим домочадцев, а если вам надо встать так, чтобы никого не разбудить, тогда позаботьтесь о том, чтобы дневное освещение было хотя бы на кухне.

Яркий свет уменьшает выработку гормона мелатонина, отвечающего за сонливость, и таким образом ваш организм быстрее проснется.

Спите в маске

Маска для сна хороша в летнее время, когда светает рано и мы не можем выспаться из-за солнечного утра. Но зимой все обстоит ровно наоборот.

Если вам нужно встать не очень рано, но при этом вы не хотите чувствовать сонливость, позвольте естественному свету разбудить вас. Все тот же гормон мелатонин будет вырабатываться меньше, и сон "слетит" с вас быстрее.

Не досыпаете свою норму

Проанализируйте свой график сна в целом. Вряд ли стоит ожидать, что вы выспитесь за 5 часов и будете вскакивать с кровати зимним темным утром как огурчик.

Постарайтесь ложиться пораньше (а так как рано темнеет, эта задачка становится намного легче). Здоровому взрослому человеку нужно для сна примерно 7–9 часов. Постарайтесь спать примерно столько.

Просыпаетесь с негативными эмоциями

Если вы каждое утро просыпаетесь с мучительной мыслью, мол, "опять надо вставать, а так не хочется", не стоит удивляться, что вместо радости и легкости получаете усталость и сонливость.

Попробуйте найти для себя какой-то утренний стимул - ритуал, который доставит вам удовольствие. Будь то чашка кофе с корицей или любимая музыка. Но главное - заряд хорошего настроения, который будет вам обеспечен после пробуждения.

Недооцениваете ароматерапию

Запах цитрусовых поможет вам подняться утром с кровати. Это может быть как аромалампа с душистым маслом, так и просто очищенный апельсин, которым вы можете полакомиться не сходя с кровати. Но, судя по зимней тенденции, скорее мандарин. Главное - ощутить бодрящий запах.

Кстати, если вы просыпаетесь от кофе, можно поставить кофемашину на время вашего подъема или попросить домочадцев поставить вам кружечку кофе на прикроватный столик.

Игнорируете дефицит магния

Вы уже и спите положенное время, и свет везде яркий поставили, и будильник в другой комнате, а ничего не помогает и вы чувствуете себя выжатым лимоном? Идите к врачу.

Постоянная сонливость может быть следствием нехватки магния (да и других микроэлементов), но самолечением заниматься не стоит, лучше сдать анализ крови, и уже пусть доктор назначает лечение.

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