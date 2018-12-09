Волшебство в повседневной жизни: невероятные картины японской художницы [ Редактировать ]
Японская художница Йодзи Шимадзаки создает цифровые картины в своей уникальной манере. В них нет очень ярких тонов, больше всего они похожи на акварельные рисунки, в которых цвета лишены границ и переходят друг в друга.
Мы спешим поделиться с вами плодами ее таланта, которые публикует Adme.ru.
В ее работах переплетаются реальность и вымысел, и художница объединяет их так виртуозно, что отличить одно от другого практически невозможно. Есть у нее и особый дар, который делает художника настоящим мастером: находить красоту в каждом моменте жизни и переносить ее в свои рисунки.
Ранее мы публиковали забавную реакцию котов на кошачью мяту.
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