В Киеве на cтанции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка [ Редактировать ]
В Киеве вечером в воскресенье, 9 декабря, на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.
Об этом сообщает "Информатор". Трагедия произошла около 18:30.
Очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит. К ним подбежали очевидцы, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца.
В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры. Вокруг врачей собралась большая толпа очевидцев. Некоторые молились, другие уповали на профессионализм медиков.
К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу. Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.
Ранее сообщали, что в центре Киева возле метро нашли труп.
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