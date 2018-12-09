В Киеве вечером в воскресенье, 9 декабря, на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.

Об этом сообщает "Информатор". Трагедия произошла около 18:30.

Очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит. К ним подбежали очевидцы, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца.

В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры. Вокруг врачей собралась большая толпа очевидцев. Некоторые молились, другие уповали на профессионализм медиков.

К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу. Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.

Ранее сообщали, что в центре Киева возле метро нашли труп.