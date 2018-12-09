ДТП у Києві: поліцейське авто "знесло" пішохода з тротуару [ Редактировать ]
Три ДТП за участі патрульних авто у Києві. Вночі водій службового "Пріусу" не впорався з керуванням та врізався в пустий тролейбус. Уже за годину, на іншому кінці міста, зіткнулися одразу дві машини поліції.
Не обійшлося без постраждалих - опівдні поліцейський "Пріус", аби уникнути зіткнення з іншим авто, вилетів на тротуар та збив пішохода. Постраждалий наразі у лікарні.
"Це важкі травми, що потребують декількох операцій. Одну ногу зламано повністю, друга нога дуже пошкоджена. Окрім того, буде детальне обстеження завтра. Будемо приймати процесуальні дії щодо встановлення винних, бо дуже заплутана ситуація і поки неможливо зробити висновок - хто саме винен: чи то водій "Пріуса", чи то водій "Мерседеса", - наголосив Олег Лєбєдєв, друг, адвокат потерпілого.
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