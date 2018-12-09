В Одесі - справжня епідемія дорожніх пригод за участю "євро блях". Напередодні аварія спочатку сталася на вулиці Утьосова. Там автомобіль на польських номерах зіткнувся зі сміттєвозом.

За попередніми даними, винуватцем був водій саме легковика, який не пропустив вантажівку - за словами очевидців, він був напідпитку та втік з місця пригоди, ніхто не постраждав.

А в іншому районі Одеси - "євро бляха" пробила паркан виправної колонії. Дівчина-водій виправдовується: під час руху її авто "підрізали", і вона втратила керування. Робітники колонії швидко заклали діру камінням - запевняють, що ніхто із засуджених через неї не втік.