В Одесі "євробляха" протаранила паркан виправної колонії [ Редактировать ]
В Одесі - справжня епідемія дорожніх пригод за участю "євро блях". Напередодні аварія спочатку сталася на вулиці Утьосова. Там автомобіль на польських номерах зіткнувся зі сміттєвозом.
За попередніми даними, винуватцем був водій саме легковика, який не пропустив вантажівку - за словами очевидців, він був напідпитку та втік з місця пригоди, ніхто не постраждав.
А в іншому районі Одеси - "євро бляха" пробила паркан виправної колонії. Дівчина-водій виправдовується: під час руху її авто "підрізали", і вона втратила керування. Робітники колонії швидко заклали діру камінням - запевняють, що ніхто із засуджених через неї не втік.
по теме
ДТП у Києві: поліцейське авто "знесло" пішохода з тротуару
Поліцейський "Пріус", аби уникнути зіткнення з іншим авто, вилетів на тротуар та збив пішохода - постраждалий потрапив до лікарні
В Одессе автомобиль пробил дыру в тюремной стене (фото)
Автомобиль BMW с европейскими номерами пробил стену исправительной колонии
Масштабна ДТП: у Польщі перекинувся автобус з 50 пасажирами
Автобус з п'ятдесятьма пасажирами з'їхав у канаву й перекинувся - є загиблі та поранені
На Хмельниччині рейсовий автобус "влетів" у вантажівку з худобою
Аварія сталася вранці неподалік села Прибузьке
Украинцы пострадали в жестком ДТП в Польше: появилось видео
В Польше произошло очередное ДТП с гражданами Украины