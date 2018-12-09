Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.
Позиції наших військових обстрілювали із забороненої мінськими угодами зброї. Зокрема, на Луганщині ворог декілька разів відкривав вогонь з мінометів та гранатометів. А на Донецькому напрямку - зі стрілецької зброї.
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