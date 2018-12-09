Без позначок про ГМО і калорії. В Україні запроваджують нові правила маркування продуктів. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада.

Які нововведення прописані в документі і що очікує на виробників і споживачів - розповість Наталія Шумакова.

Невдовзі на українських харчах з'являться нові етикетки. Верховна Рада затвердила нові правила маркування продуктів. Але головне питання - чи допоможе це споживачам залишитися неошуканими.

Хліб, сметана, сир. Навіть на цих звичних продуктах виробники будуть змушені вказувати алергени. А ось термін придатності на деяких товарах писати перестануть. Депутати обіцяють - споживачів більше не зможуть вводити в оману.

Марія Андріївна обирає улюблене масло. Фактично, купує продукти наосліп. Інформацію на етикетках - дрібніми літерами - не може прочитати навіть в окулярах.

"Що є - те беремо, та й все. Дивлюся, якими буквами, та й все", - говорить Марія Андріївна, жителька Києва.

На нерозбірливі написи скаржаться й молодші покупці.

"Пожелание, как потребителя - более крупным шрифтом писать хотя-бы важные моменты - состав и срок годности", - закликає Світлана, жителька Києва.

Новий закон частково врегульовує цю проблему. Літери на етикетках стануть більшими приблизно на 10%. А ось із терміном придатності - не все так просто.

Якщо продукт псується швидко - залишиться маркування "вжити до". Для інших харчів з'явиться таке поняття як - "мінімальний термін придатності". І фраза - "Краще спожити до…" - це значить, що їжу мoжна вживати після вказаної дaти. Однак, це вже питання якості та смаку, а не безпеки.

"Сейчас не дописывают маркировку - к примеру, блок сыра продается - круг. Не написано, как долго можно его продавать: если продавать его не кругом, а кусочками. Зачастую магазин начинает торговать "прострочкой", сам этого не зная. К сожалению, по этому закону - не установлены жесткие требования. И в дальнейшем не будет улучшений по этому направлению", - наголошує Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України.

Крім того, виробники всіляко маскують шкідливі речовини й домішки. У продуктах часто криється справжній "хімічний коктейль".

"Допустим, пишут добавку - не "Е 4000" а пишут расшифрованный вариант. Не каждый потребитель знает расшифрованный вариант, знает какую-то "е-шку". Теперь, если она имеет какой-то побочный эффект - она должна быть выделена цветом, фоном или другим образом - на усмотрение предпринимателя", - зазначив Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України.

На рибі та м'ясі виробники будуть вказувати, чи розморожували їх і коли. При цьому про незначний вміст ГМО - менше відсотка в будь-якому інгредієнті продукту - вже можна не писати. Новий закон повинен наблизити Україну до європейських норм, вважають економісти.

"Основна причина, по якій ми приймали цей закон - для того, щоб ми могли експортувати більше продуктів в Євросоюз. Як ви знаєте, зараз український експорт уже на 40% складається із харчових продуктів", - переконаний Мар'ян Заблоцький, економіст, Голова ГО "Українське товариство економічних свобод".

Якщо на товарах не буде всієї інформації - можна скаржитися. За обман мають покарати. Штрафи збільшили - це 5 мінімальних зарплат для юридичних осіб та 3 - для ФОП, за умови, що порушення не створює загрози для життя людини.

Однак, на швидкі зміни очікувати не варто. Виробникам дали 3 роки щоб перейти на нові правила.