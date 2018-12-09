Водії масово залишають "євробляхи" на кордонах України [ Редактировать ]
Масово з'явились, наче гриби після дощу. На українських кордонах з Європою - "кладовища" покинутих "євро блях". Усе - через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують - все просто і прозоро, розмитнити авто легко.
То ж чому тоді українські водії кидають автомобілі? Розповість Любов Кукла.
"Это мой автомобиль, "Рено-меган", 2012 года. Был на литовских номерах. В данный момент - он уже на киевских номерах. - Я вас вітаю!"
Андрій Коротунов придбав автівку ще минулого року. Віддав за свого залізного коня майже 4 тисячі євро. Та розмитнити вирішив лише зараз, щойно в дію вступив новий закон. Закон зі знижкою! В 50 відсотків!
"Кто не успел, после этого - будет платить по полной, без скидки. И в дальнейшем будут какие-то радикальные действия со стороны полиции - изыматься автомобили, штрафовать", - говорить Андрій Коротунов, водій.
Чоловік каже - процедура доволі проста. Стати власником автівки з українським номером - легко.
"Нужно автомобиль снять с учета и нужно иметь "куплю-продажу", о том, что вам фирма или собственник автомобиля продал этот автомобиль. С этими документами вы можете уже обращаться к таможенному брокеру. Есть несколько терминалов в Киеве, а также по всех областях Украины", - запевняє Андрій Коротунов, водій.
Але є одне "але". Термінали є, а от грошей... немає. Виявилося, багатьом українцям розмитнити автівку - не по кишені.
"Много автомобилей на европейской регистрации, потому что у них нет, например, денег для того, чтобы растаможить этот автомобиль. Они купили там "за гроши", грубо говоря, за 300, за 500 евро. Для некоторых людей - это очень большие деньги. И нет у них залоговой стоимости. Они оставляют его там. Ну а что с ним сделать?", - говорить Андрій Коротунов, водій.
"Две страны в мире - Украина и Финляндия, где самая дорогая растаможка. В Финляндии, по-моему, стопроцентная растаможка. Покупаешь машину за 5 евро, и 5 евро ты должен заплатить, если я не ошибаюсь. Но там зарплаты другие. У нас же не такие зарплаты, как в Финляндии? Почему у нас такая растаможка?", - обурений Віктор Горовий, водій.
Нарікають навіть юристи. Мовляв, солодка "казка" про те, що тепер і для українців авто - не розкіш, а засіб пересування - виявилася "мильною бульбашкою".
"Я думаю, що є ситуація, коли там це буде не половина, а це буде більше, ніж вартість автомобіля - це залежить від того, який ти мотлох купив.
Ти міг пригнати "Ягуар" новенький - це одні будуть платежі, і тоді вони не будуть половини від вартості. А інша справа, що ти привіз за 300 євро придбане "автомобільне сміття" - тоді звісно, що вартість розмитнення буде не 50 відсотків, а 300 відсотків від вартості автомобіля", - переконаний Михайло Ілляшев, юрист.
Втім, ажіотаж на митницях, навіть попри високі податки, вже почався.
"Звичайно, виникло більше навантаження. Зараз в три-чотири рази виросла кількість бажаючих розмитнити вживаних автомобілів в зв'язку з тим, що 90 днів всі мають, хто розмитнює, 50-відсоткову знижку", - говорить Олег Назаренко, голова Асоціації автоімпортерів України.
"В данный момент в Литве идет очень большой ажиотаж снятия автомобилей с учета. Там очереди очень большие. То есть, соответственно, большое количество автомобилистов, которые едут на территорию Украины, в скором времени - это неделя-две, будут очень большие очереди", - говорить Андрій Коротунов, водій.
Втім, закон є закон. Хочеш мати авто з Європи - плати. Інакше - штаф. Ба більше - конфіскація.
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