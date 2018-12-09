Що змусило зупинитися найбільший у світі круїзний лайнер? Для чого китайці кинулися в крижану річку? Та кого спалили на честь Різдва у Гватемалі? Про це та інше - в нашому огляді.

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Безпрецедентна кількість затримань під час протестів у Франції. На суботній маніфестації по всій країні жандарми схопили понад 1700 людей. Тільки в Парижі у відділках опинилися 1150 мітингарів. Під час обшуку в багатьох знайшли зброю. Від дій радикалів найбільше постраждала столиця: розбиті вікна, спалені автомобілі, розорені крамниці. У Парижі у демонстраціях взяли участь понад 10 тисяч осіб. Міністр фінансів країни, назвав виступи "жовтих жилетів" катастрофою для економіки. За даними федерації роздрібної торгівлі, від початку протестів підприємці вже втратили близько мільярда євро.

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Аварія на одному з найбільших круїзних суден у світі. Через проблеми з гвинтом у Середземному морі зупинився італійський корабель "Круіз Рома" з чотирма сотнями пасажирів на Облавку. Судно прямувало з Сардинії в Барселону. Екіпаж ліквідував аварію власними силами, але замість Іспанії лайнер спрямували до Рима. Там туристів пересадять на інший плавзасіб.

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Одразу два виверження мексиканського вулкану Попокатепетль потрапили в об'єктив камери спостереження. На відео можна побачити, як з кратера виривається розпечена лава та каміння. Стовпи попелу - два кілометри заввишки. Розжарені метеори у нічному небі помітили навіть поблизу густонаселеного Акапулько.

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На ковзанах - з крижаної гори. Змагання відчайдухів відбулося у Японії. Окрім вправності на льоду учасникам знадобилося ще й чимало мужності - позаяк спуск із карколомної висоти пролягав повз круті повороти й трампліни. Екстремали знайшлися і серед хлопців, і серед дівчат. Наступний етап світового чемпіонату з цього виду спорту має відбутися у Фінляндії.

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В Китаї відбувся масовий заплив у крижаній воді річки Янцзи. Учасники акції мали подолати півтора-кілометрову дистанцію. Охочих ризикнути виявилося кілька десятків. Для підстраховки кожен мав прив'язаного до талії повітряного балона, також за дійством пильно спостерігали рятувальники. Та їхня допомога не знадобилася - усі плавці самотужки дісталися фінішу.

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У Гватемалі відзначили свято "Спалення диявола". За давньою традицією, цього дня мешканці країни розкладають багаття, куди кидають опудала нечистого, а також старі речі. Нічну темряву розривають тисячі вогнищ, деякі з них - велетенські. Цей фестиваль для гватемальців означає початок Різдвяних святкувань, а також надає добру нагоду позбутися мотлоху з осель.

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Одразу 7 тисяч спортивних Санта-Клаусів можна було побачити сьогодні у Мадриді. В іспанській столиці відбувся традиційний доброчинний забіг у святкових костюмах. Серед різдвяних дідусів були, що називається, і старі, і малі. Організатори пишаються - їхній захід цьогоріч став найбільшою акцією у світі. Левова частка вступних внесків бігунів піде на допомогу хворим на рак.