Від мрії - до мети. В Миколаєві започаткували безкоштовний бізнес-курс для учасників АТО, переміщених осіб та людей з інвалідністю.

Ініціювали проект колишні бійці.

Учасники працюватимуть у місцевих дрібних та середніх підприємствах. Наприкінці курсу вони мають представити та захистити проекти власних справ, а в подальшому і відкрити їх.

Подібні курси в Миколаєві влаштовують не вперше, їхні випускники створили в області вже близько 30 успішних бізнесів.

"Я десь рік працюю над реалізацією ідеї. Я називаю її "Друге життя" - збирати у людей непотрібні речі. Речі я буду сортувати - які продавати зразу, обробляти, які приводити в новий стан", - говорить Роман Бойко, учасник АТО.

"Миколаївська обласна адміністрація в цьому році виділила 20 міні-грантів на підтримку власної справи по 50 тисяч грн., і ми намагаємося тепер підвищити не тільки фінансово, але і якісно рівень їх бізнесу", - зазначив Ілля Шполянський, організатор бізнес-курсу.