У Миколаєві започаткували бізнес-курс для учасників АТО [ Редактировать ]
Від мрії - до мети. В Миколаєві започаткували безкоштовний бізнес-курс для учасників АТО, переміщених осіб та людей з інвалідністю.
Ініціювали проект колишні бійці.
Учасники працюватимуть у місцевих дрібних та середніх підприємствах. Наприкінці курсу вони мають представити та захистити проекти власних справ, а в подальшому і відкрити їх.
Подібні курси в Миколаєві влаштовують не вперше, їхні випускники створили в області вже близько 30 успішних бізнесів.
"Я десь рік працюю над реалізацією ідеї. Я називаю її "Друге життя" - збирати у людей непотрібні речі. Речі я буду сортувати - які продавати зразу, обробляти, які приводити в новий стан", - говорить Роман Бойко, учасник АТО.
"Миколаївська обласна адміністрація в цьому році виділила 20 міні-грантів на підтримку власної справи по 50 тисяч грн., і ми намагаємося тепер підвищити не тільки фінансово, але і якісно рівень їх бізнесу", - зазначив Ілля Шполянський, організатор бізнес-курсу.
по теме
Переселенці з Донбасу потребують гуманітарної допомоги - Наталія Королевська
У Верховній Раді, під час заходів, присвячених 70-річчю Декларації прав людини, народні депутати наголосили, що більше півмільйона дітей з Луганської та Донецької областей потребують гуманітарної допомоги
Лікарі-корупціонери вимагали гроші з ветеранів АТО
Голова міського центру медико-соціальної експертизи та лікар-експерт брали по 42 тисячі гривень з кожного ветерана
Конфлікт Росії та України несе загрозу для всієї Європи - Андрій Єрмолаєв
Українські інтелектуали закликають до масового антивоєнного руху із залученням міжнародної спільноти та на основі стандартів і принципів ОБСЄ
"Братерська цитадель": бійці полку "Азов" створили у Харкові унікальний реабілітаційний центр для ветеранів АТО
Психологічну підтримку надаватимуть кваліфіковані фахівці, які пройшли тренінги та знають, як допомагати бійцям пережити пост-воєнний синдром
Збори резервістів: як довго триватимуть навчання?
Особливий режим. В Україні почалися збори резервістів. Як довго триватимуть навчання та які завдання ставлять військовим?