Протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе [ Редактировать ]
Протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе во Франции, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, пишет BBC.
Министр назвал ситуацию "кризисом" как для общества, так и для демократии. "Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики", - сказал он во время визита в магазины в Париже, которые были повреждены во время акций протеста.
Особенно сильно пострадала столица: разбитые окна, сожженые автомобили, разоренные магазины. В парижских демонстрациях в субботу приняли участие 10 тысяч человек..
"Вчера случилось гораздо больше вреда, чем неделю назад", - сказал заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.
Однако он добавил, что по сравнению с прошлой неделей, было меньше травмированных. По оценкам, розничные торговцы потеряли около 1 миллиарда евро с начала протестов 17 ноября.
Ле Мэр заявил на прошлой неделе, перед последними протестами, что торговля в ресторанах упала на 20-50%.
Между тем власти Парижа заявляет, что беспорядки нанесли ущерб на миллионы евро.
Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.
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