ЧП в аэропорту "Борисполь": появилось фото поврежденного самолета [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" самолет беларусской авикомпании Belavia совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет Belavia сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуссии и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", - сообщил "Вестям" директор "Борисполя" Павел Рябикин.
Поврежденный самолет авиакомпании Belavia
По его словам, из-за аварии 11 самолетов было перенаправлено в другие аэропорты. На своем сайте "Борисполь" не сообщает об инциденте, однако предупреждает о возможной задержке рейсов, поскольку работает в режиме ограниченной видимости из-за тумана.
Из-за аварии самолет МАУ, который летел из Брюсселя, отправили на посадку в аэропорт "Киев" (Жуляны).
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