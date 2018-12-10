Участники массовых протестов во Франции, известные как "желтые жилеты", обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.

Об этом сообщает Le libre penseur.

В сфере экономики и труда протестующие хотят:

1. Созвать всенародные сборы для осуществления реформы налогообложения, а также на государственном уровне запретить налоги, превышающие 25% от состояния гражданина.

2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%.

3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере, чтобы инфраструктура Франции функционировала должным образом.

4. Начать строительство 5 миллионов единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах.

5. Аннулировать внутренний долг.

В политической сфере:

1. Изменить конституцию в интересах полновластия народа и позволить проводить референдумы по инициативе народа.

2. Запретить лоббирование и схемы воздействия. Запретить лицам, у которых есть судимость, пожизненно занимать выборные должности и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно.

3. Выйти из состава Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет.

4. Прекратить избегать налогов и вернуть 80 миллиардов евро, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированы аэропорты, железные дороги и автострады, парковки и так далее.

6. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые "не помогают предотвратить ДТП, а являются завуалированным налогом".

7. В национальной системе образования: исключить из образования идеологию и просмотреть деструктивные и дискредитированы методики обучения.

8. В сфере юстиции: увеличить бюджет в 4 раза и предусмотреть в законах максимальное время ожидания для юридических процедур, сделать судебную систему более простой, а правосудие – общедоступным и бесплатным.

9. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидировать СМИ и предоставлять налоговые льготы для представителей масс-медиа, а также отказаться от "кумовства" между СМИ и политиками и разбить медийные монополии.

10. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и институт семьи.

В сфере окружающей среды и здоровья:

1. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет, и сделать так, чтобы у них в наличии были запчасти.

2. Наложить запрет на производство и оборот пластиковой посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду.

3. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.

4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызвать развитие раковых заболеваний и патологии эндокринной системы, также запретить использовать сельскохозяйственные угодья без ротации посевов.

5. Путем проведения новой индустриализации страны отказаться от импорта, который причиняет вред экологии.

В сфере геополитики:

1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах.

2. По французско-африканским отношениям: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов, возвращение на родину французских войск. Устранить колониальную систему, из-за которой африканские страны вынуждены хранить валютные запасы во французском центробанке и находиться в состоянии бедности. Вести переговоры на равных.

4. Остановить поток мигрантов, на принятие и интеграцию которых у Франции нет средств.

5. Во внешней политике: уважать международное право и подписанные соглашения.

Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.