10 декабря - 344-й день года (345-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 21 день.

10 декабря отмечается Всемирный день футбола, День прав человека и Международный день прав животных.

Православные 10 декабря чтут память великомученика Иакова Персянина, святителя Иакова Ростовского, преподобного Палладия Александрийского.

Также в этот день церковь вспоминает обретение святых останков князя Всеволода. Кроме того, 10 декабря отмечается праздник в честь одной из наиболее почитаемых икон Богородицы "Знамение".

В этот день именины у Алексея, Андрея, Бориса, Василия, Владимира, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Ивана, Николая, Романа, Сергея, Федора, Якова и Феклы.

10 декабря в народном календаре

В этот день люди искали особые знаки, чтобы узнать судьбу или определить погоду. Считалось, что если на рассвете 10 декабря повернуться лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

В этот день также чтили память святого Романа, которому молились об избавлении от бесплодия.

Более подробно о приметах на 10 декабря читайте по ссылке.