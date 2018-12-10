10 декабря: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
10 декабря - 344-й день года (345-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 21 день.
10 декабря отмечается Всемирный день футбола, День прав человека и Международный день прав животных.
Православные 10 декабря чтут память великомученика Иакова Персянина, святителя Иакова Ростовского, преподобного Палладия Александрийского.
Также в этот день церковь вспоминает обретение святых останков князя Всеволода. Кроме того, 10 декабря отмечается праздник в честь одной из наиболее почитаемых икон Богородицы "Знамение".
В этот день именины у Алексея, Андрея, Бориса, Василия, Владимира, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Ивана, Николая, Романа, Сергея, Федора, Якова и Феклы.
10 декабря в народном календаре
В этот день люди искали особые знаки, чтобы узнать судьбу или определить погоду. Считалось, что если на рассвете 10 декабря повернуться лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.
В этот день также чтили память святого Романа, которому молились об избавлении от бесплодия.
Более подробно о приметах на 10 декабря читайте по ссылке.
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