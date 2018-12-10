В воскресенье, 9 декабря, начал курсировать поезд сообщение Мукачево-Будапешт. Свой первый рейс поезд начал с будапештского вокзала Ньюгати в сторону Закарпатья в 7:23 по местному времени.

Цена билета в Венгрии составила 20,9 евро (около 666 гривен), пишет Mukachevo.net.

Назвали поезд "Латорица" - в честь одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

Поезд будет курсировать ежедневно без пересадок.

Как сообщает "Укринформ", первым рейсом по новому маршруту в столицу Венгрии воспользовались всего 10 пассажиров.

Первое время по данному маршруту будет курсировать всего 1 вагон - будет отслеживаться спрос на поезд. В будущем в случае необходимости могут добавить 1-2 вагона.

Напомним, что недавно в онлайн-системе покупки билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой - несмотря на списывание необходимой суммы, документы на проезд пассажиры не получили.