Как выглядит поезд Мукачево-Будапешт: первые фото и видео [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 декабря, начал курсировать поезд сообщение Мукачево-Будапешт. Свой первый рейс поезд начал с будапештского вокзала Ньюгати в сторону Закарпатья в 7:23 по местному времени.
Цена билета в Венгрии составила 20,9 евро (около 666 гривен), пишет Mukachevo.net.
Назвали поезд "Латорица" - в честь одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.
Поезд будет курсировать ежедневно без пересадок.
Как сообщает "Укринформ", первым рейсом по новому маршруту в столицу Венгрии воспользовались всего 10 пассажиров.
Первое время по данному маршруту будет курсировать всего 1 вагон - будет отслеживаться спрос на поезд. В будущем в случае необходимости могут добавить 1-2 вагона.
Напомним, что недавно в онлайн-системе покупки билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой - несмотря на списывание необходимой суммы, документы на проезд пассажиры не получили.
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