Ежегодно из-за высокого уровня коррупции в странах экономика всего мира теряет более 2,5 триллиона долларов.

В глобальном масштабе ежегодный объем взяток составляет 1 триллион долларов, сообщает "Центр новостей ООН".

По словам генерального секретаря ООН Антониа Гутерриша, коррупция "убивает" более 5% ВВП. Он призвал мировое сообщество сделать все возможное для прекращения взяточничества, обмана и мошенничества.

"Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных, на Севере и Юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", - отметил Антониу Гутерреш.

Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению Целей устойчивого развития.

Ранее в МВФ дали оценку влиянию коррупции на украинскую экономику.