Протесты во Франции: Макрон обратится к гражданам [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в понедельник, 10 декабря, выступит с обращением по поводу акций протеста, которые продолжаются в стране.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на французское телевидение.
Телеобращение запланировано на 20.00 (21.00 по киевскому времени). Макрон, как ожидается, объявит о ряде срочных мер, направленных на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты.
Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.
Позже участники массовых протестов во Франции, известные как "желтые жилеты", обнародовали список требований к властям страны.
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