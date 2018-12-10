Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в понедельник, 10 декабря, выступит с обращением по поводу акций протеста, которые продолжаются в стране.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на французское телевидение.

Телеобращение запланировано на 20.00 (21.00 по киевскому времени). Макрон, как ожидается, объявит о ряде срочных мер, направленных на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты.

Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.

Позже участники массовых протестов во Франции, известные как "желтые жилеты", обнародовали список требований к властям страны.