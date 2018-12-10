Самые преданные знаки зодиака [ Редактировать ]
Никто не любит, когда ему врут или дают пустые обещания. Однако, астрологи определили под какими созвездиями рождаются люди, которые ценят любимого человека и никогда не обманывают его доверия.
Телец
Тельцы - это люди, которые во всем ищут безопасность и стабильность. Когда они влюбляются, они сразу же хотят жить вместе с любимым человеком и создать с ним семью. Если Телец любит, он будет абсолютно честным и откровенным.
Дева
Девы - очень страстные и преданные люди. Они ненавидят лицемерие и нечестность, поэтому даже не думайте лгать им. Люди этого знака обладают очень сильной интуицией и аналитическим интеллектом, поэтому они мгновенно поймают вас на лжи. Девы честны со своими партнерами и требуют от них того же.
Весы
Люди, рожденные под знаком Весов, прилагают все усилия, чтобы избежать ссор и недопониманий. Для них самое главное - гармония - они хотят жить спокойно, в доверии и понимании. Они очень рациональные люди, которые не принимают поспешных и эмоциональных решений. Если у Весов есть отношения, но они влюбляются в другого человека, они обдумают ситуацию и поговорят со своим партнером. По их мнению, обманывать - это аморально и несправедливо.
Рыбы
Рыбы - очень преданные люди. Когда они влюбляются, они посвящают всю свою энергию любимому человеку и даже не смотрят в сторону других людей. Они в принципе не могут быть неверными. Рыбы стремятся относиться к своим близким с уважением и заботой, оценивая их как настоящие сокровища.
Но, как известно, из каждого правила есть исключения! Поэтому обманывать в редких случаях могут и Тельцы, и Девы, и Весы, и даже Рыбы.
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