Еммануель Макрон виступить з офіційним зверненням до учасників протестного руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє французьке телебачення. Трансляція запланована на 21 годину за Києвом. У зверненні президент оголосить про низку термінових заходів для розв'язання фінансових та інших проблем, на які скаржаться демонстранти.

Нагадаю, акції "жовтих жилетів", спрямовані на скасування анонсованого підвищення цін на бензин, тривають з 17 листопада. І попри те, що влада пішла на поступки, протестувальники "не складають зброї". Тепер вимагають відставки Макрона та розпуску парламенту.

Збитки від цих протестів уже оцінюють мільярдами євро. Особливо сильно постраждала столиця: там розбиті шибки, спалені автомобілі, розорені магазини.