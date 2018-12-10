На позачергових парламентських виборах у Вірменії переміг блок "Мій крок" [ Редактировать ]
На позачергових парламентських виборах у Вірменії з великим відривом переміг блок виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Мій крок". Він набирає трохи більше 70% голосів. Про це свідчать попередні результати Центральної виборчої комісії.
На другому місці партія "Квітуча Вірменія" - її підтримали понад 8 % виборців. На третьому із майже 7 % голосів - "Світла Вірменія". Натомість колишня провладна Республіканська партія до нового парламенту не проходить.
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