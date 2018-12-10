Популярная украинская певица Настя Каменских охотно делится собственными фото в Instagram.

Однако, на этот раз она нарвалась на шквал критики за, в общем-то, достаточно безобидный образ.

"Лучше бы мозги накачала, а не грудь", "мда, Настя теряет индивидуальность", "зачем вы пытаетесь быть похожей на западных звезд? они что, лучше?", - пишут подписчики.

Но, несмотря на это, фотография набрала больше ста тысяч "лайков".

Это далеко не первый раз, когда Каменских подвергается критике. Ранее поклонникам очень не понравился ее повседневный образ.