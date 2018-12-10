"Потеряла индивидуальность": поклонники раскритиковали Настю Каменских (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских охотно делится собственными фото в Instagram.
Однако, на этот раз она нарвалась на шквал критики за, в общем-то, достаточно безобидный образ.
"Лучше бы мозги накачала, а не грудь", "мда, Настя теряет индивидуальность", "зачем вы пытаетесь быть похожей на западных звезд? они что, лучше?", - пишут подписчики.
Но, несмотря на это, фотография набрала больше ста тысяч "лайков".
Это далеко не первый раз, когда Каменских подвергается критике. Ранее поклонникам очень не понравился ее повседневный образ.
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