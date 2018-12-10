Женщинам необходимо сократить к минимуму употребления мяса, заявили научные сотрудники из Университета Лидса (Великобритания). Результаты нового исследования показали, что частое употребление мяса провоцирует развитие онкологических заболеваний у представительниц прекрасного пола, пишет издание "Здоровье и Красота".

Тем женщинам, в семье которых имеются случаи заболеваемости раком кишечника, употребление красного мяса необходимо свести к строгому минимуму, отметили ученые. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты на протяжении 17 лет наблюдали за 32 тысячами женщин.

За период исследования у 335 участниц был обнаружен рак толстой кишки. Соотнеся особенности рациона питания и состояние здоровья у женщин, авторы проекта заключили, что часто есть мясо представительницам прекрасного пола вредно.У испытуемых, которые регулярно ели красное мясо - говядину, свинину, баранину, - риск развития рака нижних отделов толстой кишки оказался выше, добавили авторы исследования.

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