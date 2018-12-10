Передсвятковий забіг у Берліні. Більше тисячі учасників у костюмах Санта-Ніколаусів, так у Німеччині називають різдвяного чарівника, пробігли вулицями столиці. Найстаршому з поважних персонажів - 80 років, а найменшому - лише два.

Змагання влаштували на різних дистанціях - від двох з половиною кілометрів до десяти. Традицію започаткували ще 10 років тому. За цей час вона міцно вкорінилась і щороку збирає дедалі більше прихильників.

"Учасники переважно місцеві. Та цьогоріч у нас є навіть гості з Канади. Ми започаткували цю традицію як сімейне свято, адже сюди приходять усі - від дідусів і бабусь до онуків. Крім того, забіг об'єднує різних представників нашої громади: тут і пожежники, і волонтери", - говорить Костянтин Куба, організатор змагань.