Частка такого енергоресурсу в країні вже сягнула 14%

На острові Маврикій нарощують видобування електроенергії з цукрової тростини. На сьогодні частка такого енергоресурсу в країні вже сягнула 14%. Усе завдяки спалюванню відходів від виготовлення цукру на місцевих електростанціях.

Очікують, що надалі в умовах збільшення виробництва, разом з використанням інших альтернативних джерел енергії, це дасть змогу задовольнити щонайменше половину потреб півторамільйонного населення острова.

Та загрозу планам влади становлять падіння світових цін на цукор і скасування квот ЄС на ввезення цього продукту з Африки.