На острові Маврикій видобувають електроенергію з цукрової тростини [ Редактировать ]
На острові Маврикій нарощують видобування електроенергії з цукрової тростини. На сьогодні частка такого енергоресурсу в країні вже сягнула 14%. Усе завдяки спалюванню відходів від виготовлення цукру на місцевих електростанціях.
Очікують, що надалі в умовах збільшення виробництва, разом з використанням інших альтернативних джерел енергії, це дасть змогу задовольнити щонайменше половину потреб півторамільйонного населення острова.
Та загрозу планам влади становлять падіння світових цін на цукор і скасування квот ЄС на ввезення цього продукту з Африки.
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