Потужна снігова буря накрила південно-східні регіони США.У тамтешніх аеропортах через несприятливі погодні умови скасували близько тисячі авіарейсів.

Снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків у штатах Кароліна, Джорджія, Алабама, Теннессі і Вірджинія.

Подекуди випало до 30 сантиметрів снігу. Метеорологи попереджають: найближчими днями товща снігового покриву може досягти півметра. На дорогах ожеледиця та замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби.