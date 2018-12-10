Південно-східні регіони США накрила снігова буря [ Редактировать ]
Потужна снігова буря накрила південно-східні регіони США.У тамтешніх аеропортах через несприятливі погодні умови скасували близько тисячі авіарейсів.
Снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків у штатах Кароліна, Джорджія, Алабама, Теннессі і Вірджинія.
Подекуди випало до 30 сантиметрів снігу. Метеорологи попереджають: найближчими днями товща снігового покриву може досягти півметра. На дорогах ожеледиця та замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби.
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