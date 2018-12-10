США и ближневосточные страны создают аналог НАТО [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". Об этом сообщает DW .
"Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло", - сказал аль-Джубейр, добавив, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса.
По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.
"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сообщил глава МИД Саудовской Аравии. Свое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. В некоторых СМИ появлялись указания на то, что новый альянс будет похож на НАТО.
Тем временем, президент Украины Порошенко намерен пригласить корабли НАТО в Азовское море.
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