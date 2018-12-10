Бюджетні пристрасті у Сполучених Штатах. Політики ніяк не можуть узгодити головний фінансовий документ країни. Днями ухвалили тимчасовий кошторис, але проблеми це не вирішило. Через що затримка і який ультиматум висунув конгресменам Дональд Трамп - знає Дмитро Анопченко.

Суперечки були жорсткі. У підсумку - Сенат, слідом за палатою представників, все-таки ухвалив бюджет США, але тимчасовий, аби життя країни не паралізувати. Він діятиме лише до 21 грудня.

Президент вимагає виділити 5 мільярдів долларів на будівництво прикордонної стіни, а демократи згодні максимум профінансуваті зміцнення існуючіх споруд на кордоні. Але Дональд Трамп невгамовний - мовляв, "все або нічого". Або вся сума, або він просто не підпіше бюджет, навіть попри ризик закриття міністерств та відомств.

Призупинення роботи уряду, так званий шатдаун, і дійсно найбільша загроза. Якщо в Україні депутати не ухвалять бюджет - країна за торішнім жити буде; а якщо таке трапляється в Америці, то гроші на федеральні структури витрачати взагалі не можна, чиновників треба додому відправляти.

Багато хто щиро вважав: стіна Трампа - утопія, Її ніколи не побудують, все так і обмежиться передвиборчими обіцянками. Але дивлячись на те, що відбувається на мексиканському кордоні ці ж люди тепер змінили думку.

Десятки тисяч людей у ​​Мексиці чекають шансу прорватися в США. Було кілька спроб штурму, кожен день силовики виловлюють невеликі групи, які переходять кордон вночі. Військових спочатку хотіли тримати тут до Різдва, потім дали новий наказ - бути весь січень. Може дійти до того, що весь південний кордон США закрити доведеться - про це в Білому домі вже відкрито говорять. І в цих умовах ідея раз і назавжди відгородитися від усіх цих проблем стіною не здається такою дивною як раніше.

У серпні Трамп заявляв: мовляв, 3,5 мільярди доларів на будівництво нібито вже є, але потрібно більше. Зараз уточнив: витрати на зміцнення Південного кордону становитимуть 25 мільярдів, а терміново потрібно хоча би 5. І, схоже, президент зробить зараз все, щоби цю суму отримати. Адже вже з січня розклад сил змінюється: починають роботу конгресмени, обрані на проміжних виборах, контроль над Палатою представників переходить до демократів, і домовлятися стане ще складніше.