Українець намагався вивезти до Росії мільйон рублів [ Редактировать ]
Мільйон рублів у черевиках намагався вивезти українець до Росії. Утім, не вдалося - спритника виказало хвилювання, і це помітили прикордонники.
Під час обшуку в чоловіка знайшли незадекларовану готівку, яку той примудрився заховати під устілкою.
Валюту вилучили, а порушника передали поліції.
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