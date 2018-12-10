Мільйон рублів у черевиках намагався вивезти українець до Росії. Утім, не вдалося - спритника виказало хвилювання, і це помітили прикордонники.

Під час обшуку в чоловіка знайшли незадекларовану готівку, яку той примудрився заховати під устілкою.

Валюту вилучили, а порушника передали поліції.